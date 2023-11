Operação resulta em 10 prisões no Ceará e uma em Goiás

Os crimes teriam sido cometidos no município de Juazeiro do Norte , a 489 km de Fortaleza . Entre os procurados, estava um adolescente de 14 anos, suspeito de um ato infracional análogo ao crime de roubo.

Outras nove pessoas foram presas durante a operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Além de Juazeiro, as prisões foram realizadas nas cidades de Barbalha, Crato, Nova Olinda, Farias Brito e Aquiraz.

Um homem identificado como Weslly Maycker Almeida Pereira, 27, foi preso fora do território cearense, na localidade de Palminópolis, no estado goiano. Ele era procurado por um crime de furto e foi levado até uma delegacia local.

Os demais presos foram conduzidos até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde tiveram os mandados cumpridos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) um dos alvos já se encontra em uma unidade prisional de Aquiraz.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3102-1116