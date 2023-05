Policial civil pulou muro de delegacia e pretendia executar mais pessoas

O policial civil suspeito na chacina que matou quatro pessoas em Camocim, no Ceará, todos escrivães e inspetor da Polícia Civil do Ceará, teria pulado o muro da delegacia para realizar o ataque. Ele foi preso após a chacina.



Conforme uma fonte que trabalhou com as vítimas e esteve no local, o suspeito pretendia matar outras pessoas, todas da Polícia Civil do Ceará. Três dos agentes de segurança vítimas da chacina três estavam nos dormitórios e não tiveram chance de defesa. Um quarto policial tentou fugir, mas também foi atingido.

Foram mortos os escrivães Antonio Claudio dos Santos, Antonio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda conforme apurado pelo O POVO, um botijão de gás de cozinha foi encontrado no local, com evidências de ter sido manipulado pelo suspeito. De acordo com as investigações, o gás seria utilizado contra os agentes de segurança — o que mostra um planejamento e uma premeditação do crime.

Antes de cometer a chacina, policial civil gravou um vídeo em que cita inspetores e delegados. Ele faz descrições de situações de assédio moral e cita perseguição no trabalho. Comenta sobre as famílias das vítimas e a dele, que, segundo ele, não mereciam passar pela situação que estava prestes a acontecer.



Colegas estão abalados com o que aconteceu, por conhecerem tanto as vítimas como o autor do crime.



Segundo nota da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança (CGD), foram adotadas todas as providências cabíveis acerca da ocorrência. "De imediato foi determinado diligências. Na seara criminal será um trabalho conjunto da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Controladoria Geral de Disciplina, por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI)", aponta o órgão.