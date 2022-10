Mulher morre e seis ficam feridos após acidente em dunas do Camocim

Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente nas dunas de Guriú, no município de Camocim, a 357,9 km da Capital, na tarde desta segunda-feira, 17. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) investiga a circunstâncias do ocorrido.

Conforme informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a mulher morreu no local e as outras seis vítimas foram socorridas. Além da PMCE, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas.

Em vídeo recebido via WhatsApp O POVO, é possível ver o veículo que se envolveu no acidente atolado no topo da duna. No momento da filmagem, estão dentro do carro apenas o motorista e uma mulher no banco de trás. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Camocim. Sobre o assunto CE: Policiais são presos por suspeita de tortura contra detentos no sistema prisional

