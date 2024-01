Dupla é condenada a 48 anos de prisão por matar pai e filho em Boa Viagem

Motivação do crime estaria relacionada a uma das vítimas estar abrigando um inimigo dos réus; penas serão cumpridas em regime fechado e semiaberto

Dois homens foram condenados, no último dia 30 de novembro, por matarem um homem e o filho dele, em Boa Viagem, município a 226 km de Fortaleza. Um dos acusados, que não teve a identidade divulgada, foi sentenciado a 42 anos de prisão, com pena ampliada por roubo. Já o outro, cujo o nome também foi preservado, deverá cumprir cinco anos e dez meses. As penas somadas chegam a 48 anos.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime, cometido em 2013, teria sido motivado porque uma das vítimas estaria abrigando um inimigo dos réus.

As penas serão cumpridas em regime fechado pelo primeiro acusado e semiaberto para o segundo.