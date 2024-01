Caminhão do Cidadão atenderá comunidades de Fortaleza e outros 4 municípios

O Caminhão do Cidadão prestará serviço em doze comunidades da cidade de Fortaleza, Granja, Monsenhor Tabosa, Pentecoste e Itapajé. Os serviços começam nesta segunda-feira, dia 11.

De acordo com dados do Governo do Ceará, os atendimentos consistem na emissão da 1ª e da 2ª via da Carteira de Identidade (RG), do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais. Além disso, também haverá orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira do Trabalho e Proteção Social (CTPS digital).

