Mulher morre após ser atropelada na BR-020, em Boa Viagem

Uma mulher morreu depois de ser atropelada na noite da última quarta-feira, 12, no município de Boa Viagem, localizado a cerca de 226 km de Fortaleza. Francisca Rocicleide, 36, atravessava a BR-020 junto ao marido, na altura do km 203, quando foi atingida por um automóvel. O esposo de Francisca não teve ferimentos, enquanto ela sofreu uma forte pancada na cabeça e precisou de atendimento médico.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal no Ceará (PRF-CE), o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. Minutos depois, o automóvel, identificado com um Polo Sedan, foi encontrado por agentes da Guarda Civil Municipal e foi recolhido até o pátio da PRF. O motorista já havia deixado o local quando o carro foi encontrado.

Rocicleide foi socorrida, já em estado grave, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Casa de Saúde Adília Maria, situado no centro de Boa Viagem. Apesar dos esforços, a paciente teve a morte confirmada na madrugada, por volta de 1h30min.