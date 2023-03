Número de açudes sangrando no Ceará dobra em março

O açude São José I, localizado no município de Boa Viagem, sangrou na manhã desta sexta-feira, 17. Ceará tem 14 açudes com volume máximo da capacidade em março; número já é mais do que o dobro da quantidade de açudes que estavam sangrando na abertura do mês.

No dia 1º de março, seis açudes estavam com capacidade máxima e outros cinco tinham mais de 90%.

De acordo com dados do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), outros 12 reservatórios estão com volume acima dos 90%.

O São José I é o segundo reservatório a verter apenas na manhã desta sexta-feira. Por volta das 9 horas, o açude São Pedro da Timbaúba, no município de Miraíma, também começou a sangrar. Veja as imagens:



Nenhum dos três maiores reservatórios do Estado possuem um volume acima dos 50%.

O Castanhão, maior açude do Ceará, possui 19,87% do nível preenchido; Orós está com 46,41% e Banabuiú, 9,08%. Outros 64 reservatórios estão com volume inferior a 30%.

