Vereador cearense é baleado na cabeça e sai andando até em casa para pedir ajuda

Um vereador em exercício em Boa Viagem, a 226 quilômetros de Fortaleza, foi baleado na tarde desse sábado, 19, durante uma discussão. José Airton Vieira Lima, conhecido como Vereador Setenta (Solidariedade), de 52 anos, foi atingido na cabeça. Após o disparo, a vítima chegou a sair andando até sua casa, onde procurou ajuda de familiares e foi levado à Casa de Saúde Adília Maria.

O médico plantonista Ajalon Mota, que atendeu o parlamentar, disse, em publicação nas redes sociais, que a bala atingiu a parte frontal da testa do vereador e se dividiu em dois pedaços após atingir o crânio. Uma parte do projétil ficou alojada sob a pele e a outra, no osso da testa, mas sem perfurá-lo.

Ainda segundo o médico, o vereador chegou na unidade hospitalar andando e lúcido. “Ele teve força de andar até a casa dele, onde foi socorrido por familiares e trazidos até aqui. Ele chegou andando, lúcido, não desmaiou”, disse.

O político, no entanto, precisou ser transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, para receber atendimento de um neurocirurgião.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a Polícia Militar localizou e prendeu em flagrante um idoso de 80 anos, identificado como Edmundo Carlos de Oliveira, suspeito da tentativa de homicídio contra o parlamentar.

“O suspeito, que foi localizado em sua residência em posse de uma arma de fogo, foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo”, disse a pasta.

Ainda segundo a SSPDS, um Inquérito Policial foi transferido para a Delegacia Municipal de Boa Viagem que continuará com as investigações sobre o caso. Ainda não há confirmação do motivo do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Boa Viagem: (88) 3427 1202



