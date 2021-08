Criança de 5 anos morre após se engasgar com comida em Boa Viagem

Informações iniciais apontam que um objeto semelhante a um pedaço de salsicha teria sido responsável por obstruir as vias respiratórias do menino

Um menino de 5 anos morreu após se engasgar com um pedaço de alimento embutido na noite dessa segunda-feira, 30, na cidade de Boa Viagem, Sertão Central cearense. No momento do acidente, o pequeno Yan Renzo teria sido socorrido pelo pai e levado à Casa de Saúde Adília Maria, mas já entrou no equipamento sem vida. Informações foram dadas pela unidade médica ao O POVO.



José Maciel, enfermeiro da instituição, informou que os relatos iniciais do atendimento foram divulgados pelo médico que atendeu a criança, Dr. Ajalon. Segundo informe, o garoto chegou à unidade já sem vida, carregado pelo pai, e não respondeu às tentativas de reanimação que foram feitas no local.

LEIA MAIS | Crianças de 5 anos morre ao cair em poço enquanto brincava

+ Polícia prende no RS mulher conhecida como "Majestade", atuante no tráfico de drogas no Ceará

O médico teria então encontrado na garganta do garoto um objeto parecido com um pedaço de salsicha, que teria obstruído suas vias respiratórias. "No caso de engasgo, é preciso obstruir as vias respiratórias (da vítima) em tempo ágil porque ela não consegue respirar", explicou o enfermeiro Maciel.



Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil está apurando as circunstâncias sobre a morte da criança de 5 anos no município. "Conforme informações preliminares, a vítima teria se engasgado com um pedaço de um alimento embutido", relatou ainda o órgão, frisando que a Delegacia Regional de Canindé é a unidade responsável pelo caso.

A morte do garoto repercutiu nas redes sociais entre populares e entidades do município. Em publicação no Facebook, a Prefeitura de Boa Viagem, por meio da Secretaria de Educação Municipal, lamentou o ocorrido. "Neste momento de imensurável dor, nos solidarizamos com familiares e amigos", escreveu órgão.

Tags