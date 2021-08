Criança de cinco anos morre ao cair em poço enquanto brincava

O caso aconteceu em Guaraciaba do Norte na tarde desta segunda-feira, 30

Uma criança de cinco anos morreu ao cair em um poço enquanto brincava no município de Guaraciaba do Norte, a 309,1 km de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 30. Lucas Henrique de Araújo chegou a ser levado para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para a sede da Perícia Forense de Sobral.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma composição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de afogamento em um poço no bairro Lagoinha, no município. A vítima foi socorrida, mas não resistiu e morreu. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte.



