Polícia prende no RS mulher conhecida como "Majestade", atuante no tráfico de drogas no Ceará

Valeska era investigada pela Polícia do Ceará desde o ano passado. A mulher, considerada do alto escalão de facção criminosa no Ceará, estava no Rio Grande do Sul

Francisca Valeska Pereira Monteiro, ou "Majestade", como gostava de ser chamada, foi presa em uma operação da Policia Civil do Ceará (PC-CE) no Rio Grande do Sul. Ela é apontada como responsável pelo controle financeiro e distribuição de pontos de tráfico de drogas de uma organização criminosa no Ceará. Ela seria considerada do primeiro escalação dentro da facção.



A mulher de 27 anos já responde por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas e foi presa novamente na sexta-feira, 26. A PC-CE percorreu cerca de 4 mil quilômetros para capturar a mulher, que estava com o mandado de prisão preventiva em aberto no Ceará. Um dia antes, policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) havia realizado uma prisão e uma apreensão de suspeito de envolvimento na mesma facção de Valeska, com apreensão de duas pistolas e 80 munições.

Coletiva de Imprensa com a Secretária de Segurança Pública (SSPDS). (Foto: Polícia Civil do Ceará (PC-CE))



As investigação dos agentes de segurança indicam que a suspeita estava aproveitando as férias e conhecendo pontos turísticos da cidade de Gramado. Antes de ir para Gramado, ela já tinha passado um tempo no Rio de Janeiro.

Com informações do repórter Gabriel Borges

