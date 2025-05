Curso de capacitação para educadores sobre inclusão está com inscrições abertas

A busca por uma educação mais justa e acessível tem ganhado força no Brasil, e, com ela, crescem as iniciativas de formação voltadas à inclusão. Com esse propósito, a Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR), está com inscrições abertas para o curso “Formação de Educadores para a Inclusão”, os interessados podem se increver por meio do site da FDR.

Voltado para professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e educadores, o curso oferece ferramentas teóricas e práticas para transformar o ambiente de aprendizagem em um espaço mais acolhedor, respeitoso e comprometido com a diversidade.