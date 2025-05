Governo do Ceará promove encontro sobre a primeira infância

Autoridades dos três Poderes estarão presentes durante a programação do simpósio realizado na Assembleia Legislativa do Ceará

O Simpósio de Políticas Públicas com Impacto no Desenvolvimento Infantil foi realizado na manhã desta terça-feira, 6, na Assembleia Legislativa do Ceará. O tema central é a primeira infância e reúne autoridades dos três Poderes, especialistas nacionais, gestores dos municípios cearenses e representantes da sociedade civil.

