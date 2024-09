Idosa de 63 anos, apontada como chefe de grupo criminoso, é presa no CE

Após apurações policiais, a mulher foi localizada em uma residência no bairro Macapá. A investigação aponta que ela chefiava um grupo criminoso com atuação na região e fazia ameaças aos moradores.

Uma idosa de 63 anos foi presa suspeita de integrar um grupo criminoso , no município de Beberibe , a 81,95 quilômetros (km) de Fortaleza. A operação aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 27, e cumpriu ainda mandados de busca e apreensão.

Ela foi conduzida à Delegacia Municipal de Beberibe, onde o mandado foi cumprido, e agora está à disposição da Justiça.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.