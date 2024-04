Colisão entre carro e caminhão deixa homem preso entre as ferragens em Beberibe

A ocorrência registrada no Km 107 da BR 116 deixou o condutor do carro ferido

Um carro de modelo Creta e um caminhão se envolveram em uma colisão no KM 107 da BR-116, em Beberibe, nesta segunda-feira, 1º. O condutor do carro, de 49 anos, ficou preso entre as ferragens, sendo resgatado com o auxílio do kit de desencarceramento do Corpo de Bombeiros. A vítima teve escoriações e há suspeita de fratura no membro superior esquerdo.



A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Limoeiro do Norte, acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) no início da tarde.