Casal é preso suspeito de abuso sexual contra filha de quatro meses

Caso ocorreu em Minas Gerais. Vizinhos teriam percebido o comportamento do homem contra a criança. Mãe do bebê também teria notado os atos, porém considerava como "normais"

Um casal foi preso na última sexta-feira, 29, suspeito de abuso sexual contra a própria filha de quatro meses. O caso aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o bebê está sob proteção do Conselho Tutelar da cidade.

De acordo com informações do O Globo, os vizinhos teriam notado o comportamento do homem de 41 anos e relataram que o suspeito tocava as partes íntimas da criança e esfregava o órgão genital no corpo da vítima.