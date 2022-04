Tromba d'água em Beberibe: entenda o que é e como se forma

Nesta segunda-feira, 11, banhistas foram surpreendidos com um evento marítimo presenciado na Lagoa do Uruaú, em Beberibe, a 82 km de Fortaleza. O fenômeno com formato semelhante a um furacão era, na verdade, uma tromba d’água, caracterizada como um prolongamento na base de uma nuvem.



O meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Augustinho Brito, explica que a presença de áreas de instabilidade que se encontravam sobre a região de Beberibe potencializaram a formação da tromba d’água na Lagoa do Uruaú.

Essas áreas de instabilidade estão associadas à formação da Zona de Convergência Intertropical, conhecida como ZCIT.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará apresenta tendência de chuva para este domingo, 10; veja previsão

Fortaleza registra mais chuvas e atinge o 40° dia consecutivo de precipitações

Fortaleza alcança 2ª maior média histórica de dias consecutivos com chuva

“Ela [tromba d’água] é caracterizada como um prolongamento que ocorre na base de uma nuvem de tempestade, denominada Cumulonimbus, que apresenta características visíveis de um funil. Portanto, quando essa nuvem funil toca na superfície da água, denomina-se tromba d’água”, pontuou.

Tromba d’água: riscos e orientações



Em entrevista, Augustinho Brito explica ainda os possíveis riscos advindos do fenômeno. “A tromba d’água pode sim oferecer algum risco para banhistas e pessoas que estão em embarcações. Dependendo do tamanho do tamanho da embarcação, especialmente as de pequeno porte, devido aos ventos fortes e inconstantes na região em que está acontecendo a tromba d’água, existe a possibilidade de virá-la ou até mesmo afundá-la, levando a pessoa ao mar”, afirma.



A Funceme orienta aos banhistas que se afastem do local em que a tromba d’água está se formando e dirijam-se à superfície para evitar afogamentos por conta das ondas fortes que podem se formar no momento em que o fenômeno ocorre.



Tags