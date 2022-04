Ceará apresenta tendência de chuva para este domingo, 10; veja previsão

Veja como será o clima em Fortaleza e no estado do Ceará nos próximos dois dias

A tendência de chuva continuará presente nos próximos dois dias, em todas as macrorregiões do Ceará. É o que diz o relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para os próximos dois dias: domingo, 10, e segunda, 11. Os maiores acumulados de chuvas devem se concentrar na faixa litorânea, na Serra da Ibiapaba, no Cariri e no sul do Sertão Central.

No domingo, 10, a previsão é de céu nublado o dia inteiro, em virtude de áreas de instabilidade em consequência de atividade meteorológica no Oceano Atlântico; efeitos locais como temperatura, relevo e umidade podem afetar.

Na segunda-feira, 11, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões. Confira a previsão da Funceme:

Chuvas no domingo, 10 (10/4):

- Madrugada: Na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité.

- Manhã: Na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns.

- Tarde: Na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba, no baixo e médio Jaguaribe e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

- Noite: Na Ibiapaba, na Jaguaribana, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Chuvas na segunda, 11 (11/4):

- Madrugada: Na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité.

- Manhã: Na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns.

- Tarde: Na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba, no baixo e médio Jaguaribe e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

- Noite: Na Ibiapaba, na Jaguaribana, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.







