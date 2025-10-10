Jovens cearenses participam de intercâmbio audiovisual no RJ

Jovens cearenses participam de intercâmbio audiovisual no RJColetivo cearense "Entre Olhos" leva ao Rio de Janeiro talentos e iniciativas que fortalecem o audiovisual feito nas periferias
O Coletivo Entre Olhos leva ao Rio de Janeiro uma ação inédita de intercâmbio cultural voltada a artistas periféricos e do interior.
Entre 2 e 12 de outubro, no contexto do RioMarket Jovem 2025 e do Festival do Rio de Janeiro, o coletivo marca presença com representantes de Fortaleza: os jovens Davinci e Sabrina Nascimento, indicados pelo grupo para vivenciarem uma experiência formativa e de conexão profissional no cenário audiovisual nacional.
Com 11 anos de atuação, o Entre Olhos consolida seu papel como plataforma de formação, produção e difusão audiovisual em territórios periféricos, comunidades tradicionais, assentamentos e regiões do interior do Ceará e de Pernambuco.
Davinci e Sabrina estão imersos em oficinas, seminários e workshops sobre roteiro, direção, empreendedorismo e inteligência artificial, participando de uma agenda de troca e formação que contribui diretamente para suas trajetórias artísticas.
Essa experiência é entendida pelo coletivo como mais que uma conquista individual: é um avanço para toda uma rede colaborativa que busca ampliar a presença cultural das periferias em espaços de relevância nacional.
A atuação do Entre Olhos no Rio vai além do RioMarket. No início do mês, o Estúdio Entre Olhos participou do Festival da Imagem, em Paraíba do Sul (RJ), com curadoria, oficinas e produção.
Felipe dos Santos e Alexandre Silva, produtores do coletivo, representaram o grupo no evento, fortalecendo a presença da iniciativa no cenário audiovisual fluminense.
O projeto reforça a visão do coletivo de que a circulação cultural é ferramenta essencial para o fortalecimento das artes nas periferias e interiores. A presença no Rio reafirma a importância de criar redes colaborativas que conectem artistas e territórios, possibilitando o fortalecimento de uma cultura audiovisual diversa, representativa e genuinamente brasileira.