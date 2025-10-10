Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovens cearenses participam de intercâmbio audiovisual no RJ

Jovens cearenses participam de intercâmbio audiovisual no RJ

Coletivo cearense "Entre Olhos" leva ao Rio de Janeiro talentos e iniciativas que fortalecem o audiovisual feito nas periferias
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Coletivo Entre Olhos leva ao Rio de Janeiro uma ação inédita de intercâmbio cultural voltada a artistas periféricos e do interior.

Entre 2 e 12 de outubro, no contexto do RioMarket Jovem 2025 e do Festival do Rio de Janeiro, o coletivo marca presença com representantes de Fortaleza: os jovens Davinci e Sabrina Nascimento, indicados pelo grupo para vivenciarem uma experiência formativa e de conexão profissional no cenário audiovisual nacional.

Leia Também | Alceu Valença traz a turnê '80 Girassóis' para Fortaleza em 2026

Com 11 anos de atuação, o Entre Olhos consolida seu papel como plataforma de formação, produção e difusão audiovisual em territórios periféricos, comunidades tradicionais, assentamentos e regiões do interior do Ceará e de Pernambuco.

Davinci e Sabrina estão imersos em oficinas, seminários e workshops sobre roteiro, direção, empreendedorismo e inteligência artificial, participando de uma agenda de troca e formação que contribui diretamente para suas trajetórias artísticas.

Essa experiência é entendida pelo coletivo como mais que uma conquista individual: é um avanço para toda uma rede colaborativa que busca ampliar a presença cultural das periferias em espaços de relevância nacional.

A atuação do Entre Olhos no Rio vai além do RioMarket. No início do mês, o Estúdio Entre Olhos participou do Festival da Imagem, em Paraíba do Sul (RJ), com curadoria, oficinas e produção.

Leia Mais | Festival ChoroJazz acontece em Fortaleza com programação gratuita

Felipe dos Santos e Alexandre Silva, produtores do coletivo, representaram o grupo no evento, fortalecendo a presença da iniciativa no cenário audiovisual fluminense.

O projeto reforça a visão do coletivo de que a circulação cultural é ferramenta essencial para o fortalecimento das artes nas periferias e interiores. A presença no Rio reafirma a importância de criar redes colaborativas que conectem artistas e territórios, possibilitando o fortalecimento de uma cultura audiovisual diversa, representativa e genuinamente brasileira.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar