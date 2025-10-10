Jovens cearenses participam de intercâmbio audiovisual no RJ

Cearenses levam audiovisual periférico ao Festival do Rio / Crédito: Reprodução/ Instagram

O Coletivo Entre Olhos leva ao Rio de Janeiro uma ação inédita de intercâmbio cultural voltada a artistas periféricos e do interior. Entre 2 e 12 de outubro, no contexto do RioMarket Jovem 2025 e do Festival do Rio de Janeiro, o coletivo marca presença com representantes de Fortaleza: os jovens Davinci e Sabrina Nascimento, indicados pelo grupo para vivenciarem uma experiência formativa e de conexão profissional no cenário audiovisual nacional.

Com 11 anos de atuação, o Entre Olhos consolida seu papel como plataforma de formação, produção e difusão audiovisual em territórios periféricos, comunidades tradicionais, assentamentos e regiões do interior do Ceará e de Pernambuco. Davinci e Sabrina estão imersos em oficinas, seminários e workshops sobre roteiro, direção, empreendedorismo e inteligência artificial, participando de uma agenda de troca e formação que contribui diretamente para suas trajetórias artísticas. Essa experiência é entendida pelo coletivo como mais que uma conquista individual: é um avanço para toda uma rede colaborativa que busca ampliar a presença cultural das periferias em espaços de relevância nacional.