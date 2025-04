Criminosos usam jangada para perseguir e matar homem na Barra do Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem foi assassinado em pleno alto-mar no bairro da Barra do Ceará , em Fortaleza , na tarde dessa quinta-feira, 3. O POVO apurou que a vítima foi baleada, tentou fugir em direção ao mar , mas os criminosos utilizaram uma jangada para consumar o crime .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Salva-vidas de um posto existente na Praia da Barra do Ceará chegaram a tentar salvar a vítima, mas foram ameaçados pelos criminosos. O acionamento das Forças de Segurança do Estado ocorreu por volta das 18 horas.

Policiais militares iniciaram as buscas pelo corpo, que contaram com apoio de helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). O corpo dele foi localizado com lesões causadas por disparos de arma de fogo.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima ainda não foi identificada formalmente.