Três novos presídios devem ser construídos no interior do Ceará, diz secretário

O Ceará deve três novos presídios com foco na regionalização. As unidades devem ser alocadas na região do Cariri , Sertão Central e Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A informação foi divulgada ao O POVO pelo secretário da Administração Penal e Ressocialização (SAP), Mauro Albuquerque, nesta sexta-feira, 4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mauro ressaltou também a ampliação da unidade prisional de Tianguá e reforma da unidade de Horizonte, durante uma audiência pública do Comitê Estadual de Políticas Penais do Ceará (CEPP), do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), realizada nesta sexta, 4, na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), em Fortaleza.

“Quando eu cheguei aqui tinham 10.500 vagas. Hoje, nós temos 17.500 vagas. Só que a população não deixa de crescer. [...] De um ano para cá, aumentaram 1.500 presos e não baixa mais. Como as polícias estão prendendo mais, então a tendência é aumentar”, disse Mauro.

O objetivo da construção dos novos presídios com foco na regionalização é para facilitar a visitação de familiares, por exemplo. Uma das unidades já havia sido anunciada anteriormente pelo governador Elmano de Freitas. Trata-se do equipamento para o regime semiaberto, que será localizado dentro do Complexo Penitenciário de Itaitinga.

Em janeiro, a Justiça do Ceará proibiu parcialmente o ingresso de novos detentos em cinco presídios do Ceará devido à superlotação das unidades prisionais. Na época, conforme a Justiça, os presídios ultrapassam 137,5% da capacidade de internos. A SAP disse, na época, que realizou ações para solucionar o cenário.