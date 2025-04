Adolescente furta R$ 30 mil e usa dinheiro para comprar moto, Iphone e filhote de pitbull

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Quixadá, apurou que a adolescente teria recebido ajuda do pai como forma de despistar suspeitas, recebendo "presentes" oriundos do valor subtraído.

A vítima procurou as autoridades após notar que uma quantia de dinheiro havia sumido. Com a diligência, a Policial Civil identificou a jovem, ex-funcionária, como suspeita. A adolescente teria pedido demissão logo após o desaparecimento do dinheiro.

Conduzida pela PC-CE para prestar esclarecimentos, a jovem confessou o crime. Um procedimento análogo ao crime de furto qualificado foi aberto na unidade. O pai da jovem, de 34 anos, foi preso em flagrante por receptação.