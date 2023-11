Casal é morto e bebê é baleado de raspão em Baturité

Repórter do caderno de Cidades

Autores do crime foram quatro pessoas que estavam em duas motos

Um casal foi morto a tiros por volta das 16h10min desse sábado, 4, no distrito de Riachão do Panta, Zona Rural de Baturité (Maciço de Baturité). Na mesma ação, uma bebê, filha do casal, foi baleada de raspão e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Imagens feitas por moradores mostram que a bebê foi atingida na região da lombar.

As vítimas que morreram foram identificadas como Vilmar Moreira da Silva e Antônia Lívia Gomes dos Santos. A Polícia Militar recebeu a informação de que os autores do crime foram quatro pessoas, que estavam em duas motos.