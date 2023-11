Grávida perde bebê após sofrer sangramento e passar por trocas de ambulâncias

A gestante deixou o hospital de Itaitinga com um sangramento e a ambulância que a levava a Fortaleza teve um pneu furado

Uma gestante perdeu o bebê após apresentar um sangramento grave e enfrentar complicações na transferência entre Itaitinga e Fortaleza, no último dia 1º. A mulher deixou o Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção em uma ambulância do município de Itaitinga e o pneu do veículo furou durante o trajeto para Fortaleza.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará foi acionado às 5 horas para atender a paciente. Os profissionais que foram para o local da ocorrência avaliaram a necessidade de que a transferência fosse feita por uma UTI Móvel para finalizar o percurso até Fortaleza. De acordo com informações do Samu, às 6h50min, a gestante deu entrada no Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), onde o parto aconteceu.

O HGCC informou, por meio de nota, que foi realizado o pronto atendimento à gestante, que chegou à unidade com sangramento intenso. "Foi realizada uma cesária de emergência, constatando o óbito do feto. A paciente, no momento, segue internada, acompanhada por uma equipe multiprofissional", disse a instituição.