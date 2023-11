Homem tenta furtar fios, leva choque e é socorrido em estado grave

Repórter do caderno de Cidades

Caso ocorreu em Fortaleza na manhã deste sábado, 4, no bairro São João do Tauape

Um homem que estava tentando furtar fios levou um choque e foi socorrido em estado grave para o Instituto Dr. José Frota, no Centro. O caso ocorreu na manhã deste sábado, 4, no bairro São João do Tauape.



As informações foram confirmadas pela Polícia Militar, que acrescentou que uma composição do 22° Batalhão foi acionada e contatou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A identidade do homem não foi confirmada.