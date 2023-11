Bebês morrem afogados no Ceará nas cidades de Paracuru e Salitre

Dois afogamentos de crianças foram registrados, na última quinta-feira, 2, nas cidades de Paracuru e Salitre, no Ceará. As vítimas tinham pouco mais de 2 anos. O primeiro caso foi registrado no bairro Riacho Doce, em Paracuru. De acordo com informações da PM, Gohan Castro da Silva se afogou na piscina da casa onde morava.

A vítima foi socorrida até uma unidade hospitalar, onde morreu. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Paracuru.

Já no município de Salitre, Davi Alencar de Oliveira, de 2 anos e 6 meses, se afogou em um tanque construído para ser um criatório de peixes. Conforme registros da Polícia Militar, a família sentiu falta da criança, que estava brincando nas proximidades da casa, e o encontrou alguns minutos depois dentro do tanque.