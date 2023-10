Ex-alunos criam associação para evitar fechamento de escola em Baturité

Escola anunciou que irá encerrar atividades em definitivo Crédito: Reprodução | Foto retirada do site do Salesianas Baturité

"Foram muitos os esforços para a continuidade do colégio, mas os mesmos não foram suficientes e as condições atuais, infelizmente, não condizem com o propósito da instituição, de continuar garantindo o ensino adequado e de excelência aos seus alunos e alunas", destacou a escola em publicação. Entidade ainda apontou que as causas para o fim das atividades foram relacionadas a um conjunto de episódios, como baixas gradativas do número de alunos, o alto grau de inadimplência, o aumento de descontos e concessão de bolsas e o impacto financeiro causado pela pandemia da Covid-19. Escola deixou claro em nota que "o ano letivo de 2023 deve ser concluído normalmente", garantindo que estudantes não serão prejudicados. No entanto, esse deve ser o último semestre de aulas. O comunicado pegou de surpresa ex-alunos da instituição privada, que atua na região há 91 anos. "Além de uma formação curricular de excelência (...) Uma casa e escola salesiana nos prepara para sermos bons cristãos e honestos cidadãos (...) De fato, em uma casa salesiana, a educação é coisa do coração. É acolhedora, respeitadora das diversidades, propagadora de bons valores e de cidadania", conta Daylana Régia, de 27 anos, que estudou na escola durante todo o seu ensino médio. Ex-alunos estruturam criação de associação A jovem participa de um movimento, junto a outro ex-alunos, que buscam soluções para evitar o encerramento das atividades da comunidade de ensino, que tanto contribuiu em suas formações. Grupo tem tentado pedir apoio do poder público estadual e municipal. Na última semana, participantes estiveram presentes na sessão pública itinerante promovida pela Assembleia Legislativa do Estado (Alece-CE). Ex-alunos já realizaram também diversas reuniões, entre eles e com representantes religiosos.

Francisco Marcio, de 53 anos, é um dos integrantes desse movimento que busca dar voz para o que está acontecendo na escola. Ele estudou no local quando tinha 11 anos e a importância do colégio foi tanta em sua vida que ele colocou o seu filho, que atualmente tem 9 anos, para estudar no espaço também. "Por tratar-se de uma escola religiosa e vindo de uma família tradicionalmente assim, ali (na escola) aprimorei minha formação humanística, espiritual, religiosa, aprendi a ver meu semelhante como irmão, a ser solidário, sendo um agente social, ajudando a construir uma sociedade justa e igualitária", destaca. De acordo com o representante, o grupo definiu a criação de uma associação de ex-alunos. Proposta é que cada associado contribua financeiramente todos os meses, destinando valores para manter a instituição funcionando. Além disso, eles buscam a mobilização e a participação da sociedade no geral.