Instituto Federal do Ceará divulga seleção para cursos técnicos em 16 cidades

As inscrições iniciam no dia 24 de maio e encerram no dia 6 de junho

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) divulgou o edital para o Processo Seletivo Complementar 2023.2 para os Cursos Técnicos Multicampi 1. No total, 537 vagas, administradas nas unidades de Acopiara, Baturité, Camocim, Cedro, Crateús, Crato, Guaramiranga, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Paracuru, Quixadá, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Entre os cursos ofertados estão Administração, Agropecuária, Edificações, Hospedagem, Informática, Manutenção Automotiva, Manutenção e Suporte em Informática, Tradução e Interpretação em Libras, além de outras opções. O processo ocorre em etapa única e avaliará as notas constantes no histórico escolar dos participantes.

A maioria das vagas são ofertadas são para concludentes do ensino médio, com a exceção dos cursos de Eletrotécnica e Mecânica Industrial, ofertados no campus Cedro, que são ofertados de forma concomitante (quando o aluno faz o ensino médio em uma escola e o curso técnico no IFCE em contraturno).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As inscrições vão do dia 24 de maio e seguem até o dia 6 de junho, sendo feitas pela internet por meio do portal Qseleção. Preencher o formulário é a primeira parte do processo e a segunda é a entrega dos documentos necessários, conforme o edital, no campus de interesse.

Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades para os cursos. Para mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem acessar pelo edital, que está disponível no site.