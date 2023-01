Governo promete construção de três hospitais regionais no Ceará

Os hospitais regionais estão planejadas para serem construídos nos Sertões de Crateús e Inhamuns, região Centro-Sul do Estado e Maciço de Baturité

O governador Elmano de Freitas (PT) retornou à cidade natal, Baturité, a 93 km de distância de Fortaleza, para lançar a 36ª edição do Programa Hora de Plantar, nesta terça-feira, 24. Durante a transmissão ao vivo pelo Instagram, o governador também informou que, ao final do mandato, pretende entregar três hospitais estaduais, nas seguintes regionais: Sertões de Crateús e Inhamuns, região Centro-Sul e Maciço de Baturité.

"A secretária de saúde [Tânia Mara Coelho] sabe que ao final do governo tem três hospitais - no Crateús e Inhamuns, Centro-Sul (região do Iguatu e Acopiara) e Maciço de Baturité - para entregar e botar para funcionar para esse povo", disse Elmano.

O governador informou que a unidade hospitalar na região do Maciço de Baturité servirá para garantir o acesso ao atendimento na saúde de serviços de média e alta complexidade.

"Se depender deste governador, quem descer da Serra de ambulância, vai descer, em uma estrada boa, para ser atendido no Hospital Regional do Maciço de Baturité", finalizou.

A fala do governador é uma referência aos moradores do interior do Ceará, que para ter acesso a serviços de saúde mais complexo precisam se deslocar para a Capital cearense.

A regionalização dos serviços de saúde também foi citada como promessa de gestão pela secretária de saúde, em apresentação à imprensa no início do ano.

"Nossa gestão pretende fortalecer a regionalização, a descentralização do serviço e levar a atenção em saúde e, principalmente, a alta complexidade ao interior do Ceará", disse Tânia Mara.

