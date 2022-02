Polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais durante evento em Baturité

Imagens do evento, que foram compartilhadas em redes sociais, estão com agentes de segurança.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga maus-tratos a animais durante evento em Baturité, no Ceará. Os responsáveis pelo evento foram identificados e intimados. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Sobre o assunto Homem é expulso de bar e atira contra fachada do estabelecimento em Fortaleza

Vídeo mostra dono do portal Pirambu News sendo morto a tiros

Dois postos guarda-vidas são instalados na Praia de Iracema

Proprietários de lavanderia são presos suspeitos de não devolver roupas de clientes

Imagens do evento, que foram compartilhadas em redes sociais, estão com agentes de segurança. "A PC-CE informa que o Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998) considera crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos ". A pena para quem for condenado pelo crime é de detenção de três meses a um ano, e multa", relata a Polícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As imagens mostram jovens correndo atrás de um boi. Por diversas vezes o animal tenta se afastar e é perseguido pelas pessoas. Também mostram pessoas tentando derrubar um jumento. Tudo é filmado, os participantes dão risada e não há intervenção de pessoas no local.



Tags