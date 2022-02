Dois postos guarda-vidas são instalados na Praia de Iracema

A Praia de Iracema, em Fortaleza, deverá ter, até julho, quatro novos postos guarda-vidas. Os dois primeiros equipamentos foram inaugurados nesta quarta-feira, 9, e estão localizados entre o trecho que vai da Rua Carlos Vasconcelos até a tradicional Feirinha de Artesanato. A implantação é fruto de Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura Municipal e a Unimed Fortaleza, que inauguraram os dois primeiros postos nesta quarta-feira, 9.

Os postos serão gerenciados pela Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), grupamento especializado da Guarda Municipal que atua há mais de 50 anos em ações de prevenção a afogamentos na faixa litorânea da Capital.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 09.02.2022: 2 Postos de Salvamento aquatico foram inaugurados hoje na Praia de Iracema - Posto 5 (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As obras de montagem dos postos tiveram início no último dia 10 de janeiro e as entregas acontecerão em duas etapas. Posteriormente, será efetuada a entrega de mais dois postos, que deverão contemplar a orla entre a Praia dos Crushes até próximo ao Aterrinho da Praia de Iracema.

Sobre o assunto "Abertura de leitos tem um limite" diz Camilo pedindo que população reforce combate à pandemia

Perdeu a entrevista com o ex-presidente Lula? Veja conversa na íntegra

Ceará tem quarto dia seguido com ocupação de UTIs abaixo de 90%

FORTALEZA, CE, BRASIL, 09.02.2022: 2 Postos de Salvamento aquatico foram inaugurados hoje na Praia de Iracema - Posto 5 (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



A Unimed informa que o projeto faz parte de um planejamento da cooperativa de seguir investindo na segurança e bem-estar da comunidade. “A iniciativa da ampliação do projeto dos postos guarda-vidas para a Praia de Iracema está diretamente alinhada com o posicionamento da Unimed Fortaleza, cujo ideal de todas as suas ações é sempre o bem-estar das pessoas”, reforça o médico João Borges, diretor comercial da Unimed Fortaleza.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags