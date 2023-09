Com 41 graus, Barro registra a maior temperatura do CE nessa sexta, 29

Índice foi registrado na cidade, situada no sul cearense, no fim da tarde dessa sexta-feira, 29

Temperatura máxima foi registrada na cidade, situada no sul cearense, às 16 horas. Também registraram índices altos as localidades de: Jaguaribe (posto de coleta Brum), (40.7), Jaguaribe (39.4C°), Viçosa do Ceará (39.1°C), Sobral (38.9°C), Santa Quitéria (38.6°c), Aiuaba (38.5°C) e Tejuçuoca (38.5°C).

O município de Barro, a 455 km de Fortaleza, chegou a registrar 41°C nesta sexta-feira, 29. Conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), índice foi o maior do dia no Estado.

Termômetro marca variáveis em meio à onda de calor extremo que atinge o Brasil. Elevação das temperaturas no País tem relação direta com a crise do clima causada pela emissão de gases de efeito estufa, o que torna os eventos climáticos extremos mais comuns.

No Ceará, segundo Funceme, entre os meses de setembro, outubro e novembro, período chamado de B-R-O-Bró, as" temperaturas máximas registradas são historicamente mais altas". Durante esse intervalo de tempo devem ser observadas menos nuvens e uma incidência mais direta da radiação solar, "com maiores picos de temperatura em outubro”.



