Multivacinação: meta é atualizar esquema vacinal de cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes no CE

Campanha Nacional começa neste sábado, 30, e segue até o dia 14 de outubro no Ceará. Em Fortaleza, 22 postos de saúde estarão abertos no primeiro dia da campanha

A campanha mobiliza municípios a aderirem à iniciativa para os indicadores de imunização avançarem, além de reduzir os riscos de doenças que já foram eliminadas ou controladas, com objetivo de garantir a proteção do público.

A Campanha Nacional de Multivacinação terá início neste sábado, 30 , no Ceará, e buscará atualizar a caderneta de vacinação de cerca de dois milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos no Estado. Serão, ao todo, 17 vacinas disponíveis na campanha, que prossegue até o dia 14 de outubro. Mais de dois mil pontos de vacinação estarão ativos durante a campanha de imunização.

"Proteger nossos filhos é o que a gente mais quer. Nenhuma mãe ou pai gosta de ver o filho doente, a gente fica preocupada e com medo. Então, a vacinação é essencial e o melhor caminho para prevenir essas doenças e deixar nossos pequenos seguros", disse a professora Rita Queiroz, 42, mãe do Guilherme Queiroz, de 4 anos.

“As vacinas estão todas em dia, mas vamos retornar. Se não for com vacina, como vamos prevenir, né?”, pontua ele.

O pedreiro Juliano Campos, 43, pai da Júlia Evelin, de seis meses de idade, comenta que a vacinação é essencial para garantir a proteção da filha. Ele informa que, apesar de a criança estar com a vacinação atualizada, vai ao ponto de imunização para analisar com os profissionais a caderneta.

Outra medida para aumentar a adesão da campanha é realizar busca ativa do público-alvo de não vacinados. A estratégia é realizada pelas secretarias municipais de saúde, além da disponibilização de vacinas de locais com alta concentração de pessoas.

Além dos postos de saúde, o público conta com salas de vacinação nos Vapt-Vupt Antônio Bezerra e Messejana, aos fins de semana, e, durante a semana, no Riomar Papicu, Kennedy, em Fortaleza, e Juazeiro do Norte e Sobral, no interior do Estado. Para atualizar o esquema vacinal, os responsáveis devem levar cartão de vacinação da criança ou adolescente e documento com foto para identificação.

A campanha busca também alcançar indicadores de cobertura vacinal. Atualmente, o Estado apresenta apenas resultados superiores a 80% de cobertura vacinal, como BCG, com 93%, pentavalente (84%); poliomielite (84%), pneumocócica 10 (84%); rotavírus (81%), meningocócica C (81%) e tríplice viral (D1) (89%). Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde.

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde da Sesa, a pandemia da Covid-19 afetou diretamente a cobertura vacinal. “Foram mais de dois anos que crianças perderam a oportunidade [de se vacinar] porque os postos estavam inviabilizados de receber uma criança no momento das ondas epidêmicas”, informa Tanta, que também destaca que os movimentos antivacinas prejudicaram o alcance da cobertura.