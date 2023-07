Júri de Barro condena dois homens pelo crime de homicídio qualificado

O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar na beira de um açude com sinais de agressão

Dois homens foram condenados, nessa quarta-feira, 5, a 14 anos e três meses de prisão por um um homicídio registrado em dezembro de 2011. O Tribunal do Júri da Comarca de Barro acatou a acusação realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A vítima era um homem que se encontrava em uma casa junto com os dois suspeitos e uma outra pessoa, já condenada pelo Tribunal do Júri de Barro. Eles, então, saíram para beber em um bar. Horas depois, um dos suspeitos voltou à residência com os pertences da vítima.

Familiares começaram a procurar a vítima. Os suspeitos, então, apontaram que ele havia se juntando a alguns jovens na beira de açude.

A Polícia Militar foi acionada e achou, no local, o corpo da vítima, que apresentava sinais de violência física.

Testemunhas apontaram, no entanto, que a vítima estava junto dos suspeitos na última vez em que foi vista. Os dois foram condenados por homicídio qualificado por meio cruel.