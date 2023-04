CGD afasta PM preso por matar amigo com tiro na cabeça no Interior do CE

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) afastou preventivamente o soldado da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) Hilquias Coelho Ferreira, suspeito de matar um amigo com um tiro na cabeça, no município de Barro, a 450 quilômetros de Fortaleza. O órgão também determinou a instauração de um Conselho de Disciplina para apurar as transgressões atribuídas ao militar.

O crime aconteceu na calçada de um bar localizado ás margens da BR-116, no último dia 30 de março, e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o policial aparece sentado à mesa com Carlos Anderson da Silva Mariano. Os dois estavam bebendo e conversando.

Conforme o documento, em determinado momento, Hilquias se levanta e sai em direção ao seu carro, onde pega uma arma e atira à queima roupa na nuca do amigo. A vítima morreu no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o ocorrido, o policial fugiu de carro em direção Icó, mas sofreu um acidente antes de chegar na cidade. Ferido, ele conseguiu uma carona para Jaguaribe, onde foi localizado e preso pela Polícia Civil na mesma noite.

Na decisão que determinou o afastamento, a CGD argumenta que os fatos imputados ao soldado "revestem-se de acentuado grau de reprovabilidade, sendo incompatíveis com a função pública". O órgão ainda afirma que a medida é necessária para a garantia da ordem pública e a correta aplicação da sanção disciplinar.

O despacho é assinado pelo chefe da CGD, Rodrigo Bona Carneiro, e foi publicado no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira, 5. O texto destaca que a documentação anexada aos autos do processo "consolida, de forma clara e cristalina, os indícios de autoria e materialidade [do crime]".

A decisão não estipula um prazo específico para a conclusão do relatório final do Conselho de Disciplina. A apuração será conduzida por uma comissão formada por três militares.

Sobre o assunto PM prende dois homens com drogas e medicamentos de uso restrito

Aeronave é destruída após fechamento do espaço aéreo em terra Yanomami

Bombeiros resgatam corpo de homem em lagoa de Morada Nova

Apostas das Loterias da Caixa vão aumentar em até 25%; veja reajuste

Homens armados matam ao menos 37 pessoas refugiadas em escola na Nigéria

Tags