Mulher esganada pelo namorado em Barro morre após 4 dias internada

Vítima de tentativa de feminicídio, a mulher estava internada desde a última terça-feira, 6, no Hospital Regional do Cariri

Após quatro dias internada, a mulher que foi agredida pelo companheiro durante uma discussão, no município de Barro, região do Cariri, faleceu neste sábado, 10, com quadro de morte cerebral. Ana Lúcia Gonçalves estava no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, desde a última terça-feira, 6, quando sofreu tentativa de feminicídio do próprio namorado.

As agressões aconteceram na casa do suspeito, após um desentendimento entre o casal, durante a madrugada. Segundo relato de testemunhas, o homem teria tentado assassinar Ana Lúcia por esganamento. Desacordada, ela teve o corpo largado, caindo no chão e batendo a cabeça na borda de um móvel.

O namorado cometeu suicídio na sequência por acreditar que a mulher estaria morta. Horas após o crime, um irmão do suspeito foi à casa dele e acabou encontrando a cunhada desacordada, mas ainda com sinais vitais.

Ele, então, acionou o serviço de socorro médico da cidade, que levou Ana Lúcia para o hospital municipal de Barro. Diante da gravidade do caso, ela foi transferida para o HRC, em Juazeiro, onde teve morte cerebral confirmada neste sábado.

O crime comoveu os moradores da pacata cidade localizada no Cariri Oriental, que tem população de aproximadamente 22,7 mil habitantes. A Câmara Municipal de Barro divulgou nota de pesar lamentando a morte de Ana Lúcia. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, manifestando nossos profundos sentimentos de pesar", diz o comunicado divulgado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Aurora, cidade a 45 quilômetros de Barro.

