Clínica Jacó realiza mutirão de doação de sangue com cães neste sábado

A ação conta com a parceria da Prefeitura de Fortaleza com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e a Força Aérea Brasileira (FAB)

A Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó realiza mutirão de doação de sangue com cães da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ) para garantir um estoque mínimo de bolsas de sangue para o atendimento de animais com anemia em estado grave. A ação, que acontece neste sábado (10), é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e a Força Aérea Brasileira (FAB).

O procedimento de transfusão de sangue em pets já era realizado na Clínica Jacó, mas somente em maio deste ano que o espaço inaugurou um banco de armazenamento de bolsas de sangue.

Serviço

Cães da Base Aérea de Fortaleza doam sangue na Clínica Jacó

Data: 10/12 (sábado)

Horário: 9 horas

Local: Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó (Avenida dos Paroaras, nº 60 - Passaré, Fortaleza)

Critérios para a doação de sangue de animais domésticos

A Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó incentiva que os tutores de cães e gatos levem seus pets para realizar a doação de sangue para o equipamento da Prefeitura. Uma série de critérios deve ser analisada para definir se o animal está apto ou não para doar sangue.

Os gatos devem ter de 1 a 7 anos de idade, pesando a partir de 5 kg. Os cães estão aptos para a doação entre 1 a 2 anos de idade, pesando a partir de 25 kg. As vacinas e vermifugação devem estar em dia e o animal não pode ter carrapatos, pulgas ou piolhos. O animal também deve ser dócil.

O animal passa por um check-up para garantir segurança na doação de sangue. São incluídos hemograma completo e testes rápidos. Cães são testados para leishmaniose (calazar) e erliquiose, conhecida como “doença do carrapato”. Os gatos são testados para FIV/FELV, o vírus da leucemia felina.

Os tutores interessados devem entrar em contato com a Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó pelo WhatsApp (85) 9 9108-3370. A doação acontece mediante agendamento prévio feito nesse primeiro contato.