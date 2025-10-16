Ex-vereador do Crato e criança de oito anos morrem após grave acidente na BR-122

O ex-vereador do Crato, Antônio de Valdemiro, e de uma criança de oito anos morreram após colisão. / Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta quarta-feira, 15, resultou na morte de uma criança de oito anos e do ex-vereador do Crato Antônio Wanderley de Sousa, conhecido como Antônio de Valdemiro. A colisão aconteceu na BR-122, rodovia que liga os Crato a Exu (PE). De acordo com testemunhas, Antônio conduzia uma caminhonete L200 Triton no sentido Exu–Crato quando tentou realizar uma ultrapassagem a um veículo modelo Corcel. Durante a manobra, o ex-vereador acabou colidindo frontalmente com uma Hilux branca que trafegava no sentido contrário. Um terceiro carro também foi atingido na lateral.