Ex-vereador do Crato e criança de oito anos morrem após grave acidente na BR-122

Ex-vereador do Crato e criança de oito anos morrem após grave acidente na BR-122O ex-vereador faleceu no local e a criança morreu no hospital, enquanto uma outra vítima segue internada.
Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta quarta-feira, 15, resultou na morte de uma criança de oito anos e do ex-vereador do Crato Antônio Wanderley de Sousa, conhecido como Antônio de Valdemiro. A colisão aconteceu na BR-122, rodovia que liga os Crato a Exu (PE).
De acordo com testemunhas, Antônio conduzia uma caminhonete L200 Triton no sentido Exu–Crato quando tentou realizar uma ultrapassagem a um veículo modelo Corcel. Durante a manobra, o ex-vereador acabou colidindo frontalmente com uma Hilux branca que trafegava no sentido contrário. Um terceiro carro também foi atingido na lateral.
O ex-vereador, que residia no Sítio Currais, no Crato, morreu ainda no local. Outras duas pessoas, incluindo a criança, ficaram feridas e foram socorridas para um hospital da região. A criança morreu após dar entrada na unidade de Saúde e a outra vítima segue hospitalizada.
Em nota, a Câmara Municipal do Crato lamentou profundamente o falecimento de Antônio de Valdemiro, que exerceu mandato como vereador entre 1983 e 1988, destacando seu compromisso com o desenvolvimento do município e sua postura ética e humilde na vida pública.
“Antônio de Valdemiro exerceu com dedicação e compromisso o mandato de Vereador no período de 1983 a 1988, deixando um legado de trabalho, respeito e compromisso com o povo cratense”, diz trecho da nota.
O Legislativo cratense decretou luto oficial de três dias, com as bandeiras hasteadas a meio mastro, em sinal de respeito e solidariedade à memória do ex-parlamentar. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.