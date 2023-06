Mulher de 23 anos está desaparecida há quatro semanas em Barbalha

Uma mulher cearense de 23 anos está desaparecida desde o dia 16 de maio. Bruna Maria Lucena de Azevedo foi vista pela última vez na cidade de Barbalha, na região do Cariri. Esforços de busca pela família, polícia e moradores da região continuam, com parentes pedindo por qualquer informação sobre o paradeiroda mulher.

Câmeras de segurança registraram Bruna Maria Lucena de Azevedo saindo de casa e fazendo parte do caminho até a casa da família dela, no dia 16 de maio, às 10 horas da manhã. As imagens mostram que Bruna seguia normalmente até parte do trajeto, mas nunca chegou ao destino.

Patrícia, mãe de Bruna, disse em entrevista à Lícia Maia, repórter da rádio O POVO CBN Cariri, que a filha estava “estranha” nos últimos dias. Com a demora de Bruna no dia 16, Patrícia suspeitou que algo estava errado e foi à casa da filha, onde viu as câmeras de segurança.

"A Patrícia fez o Boletim de Ocorrência e desde então estão investigando. Eles [a Polícia] não podem passar as informações porque estão trabalhando, mas é complicado porque são muitos dias sem ter nenhuma notícia”, relata Pauliana, madrinha de Bruna.

“A Bruna foi morar só por que ela queria ter privacidade, queria cuidar mais da vida dela. Mas são muitos dias, e a gente tá muito angustiado”, afirma a madrinha da jovem.

Segundo a descrição feita pela família, Bruna é uma mulher branca, de cabelo castanho, olhos pretos e tem aproximadamente 1,60 metro de altura.

Informações podem ser repassadas pelos números: (88) 98856 8258 e (88) 99253 7554.