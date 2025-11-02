Mulher de 18 anos morre a tiros em Barbalha

Crime aconteceu na localidade de Sitio Pinto e é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Uma mulher de 18 anos morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo nesse sábado, 1º, em Barbalha . Crime aconteceu na localidade de Sitio Pinto e é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Estado (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

A pasta não deu informações sobre suspeitos ou possíveis motivações para o crime, destacando que "circunstâncias ainda estão sendo investigadas". O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Barbalha.