Comerciante é investigado suspeito de assediar duas adolescentes em Barbalha

Um comerciante da zona rural do município de Barbalha , a 548,30 km de Fortaleza, está sendo investigado pela Polícia Civil suspeito de assediar duas adolescentes de 14 anos no estabelecimento comercial onde ele é dono. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri .

A adolescente que filmou o assédio relatou em depoimento à polícia que o mesmo comerciante já tinha tentado a beijar outras duas vezes e que decidiu gravar na terceira ocasião para ter uma prova do crime e apresentar aos pais.

A Polícia Civil informou que a situação está sendo investigada como crime contra a dignidade sexual.

O POVO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) para ter mais informações sobre o caso, mas não teve retorno até a publicação da matéria. O texto será atualizado assim que a demanda for respondida.