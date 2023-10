Tamanduá-mirim ameaçado de extinção é resgatado em rodovia de Barbalha

Um tamanduá-mirim foi resgatado na manhã desse sábado, 2, no município de Barbalha, distante 501 km de Fortaleza. O animal, considerado uma espécie em extinção, foi localizado na CE-060.

Ele foi capturado por uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e encaminhado a um local seguro.

O animal foi avistado por testemunhas próximo ao Riacho do Meio. Por estar prestes a ser atropelado pelos veículos, os populares acionaram o BPMA.