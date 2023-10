Porco de quase 250 kg cai em fossa e é resgatado em Iguatu

Um porco de aproximadamente 250 quilos foi resgatado após cair em uma fossa séptica no município de Iguatu, a 304 km de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi contatado nessa terça-feira, 10, para realizar o salvamento do animal.

Populares que presenciaram o ocorrido acionaram os bombeiros para retirar o porco da fossa, que tinha cerca de três metros de profundidade. No local, a equipe de resgate constatou que se tratava de uma operação com alto nível de complexidade, dado o porte do animal e a profundidade da estrutura.

O resgate, que durou aproximadamente duas horas, contou com o uso de cordas e de um sistema de multiplicação de força. A utilização desses mecanismos permitiu que o salvamento do animal fosse feito de maneira segura e efetiva.