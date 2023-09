Homem é resgatado após ficar preso entre duas paredes em Fortaleza

Ele foi encaminhado para a UPA da Praia do Futuro por agentes socorristas do SAMU Psiquiatria 05

Um homem de 45 anos foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após ficar preso entre duas paredes, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Ele caiu no vão enquanto tentava fugir de casa.

A equipe foi acionada pela irmã da vítima, que informou que seu irmão é dependente de álcool e drogas. Para retirá-lo do local, a equipe subiu no muro de uma casa vizinha para que ele fosse puxado de lá.