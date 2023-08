Barbalha terá 1º ambulatório direcionado ao tratamento de fibromialgia do Cariri

O primeiro ambulatório especializado no tratamento de fibromialgia do Cariri vai ser implantado em Barbalha, anunciou a gestão municipal. O ambiente vai contar com consultas médicas especializadas, além de sessões de fisioterapia que vão incorporar técnicas como ventosa terapia e acupuntura no Centro de Diagnóstico de Especialidades de Barbalha.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia pode ser descrita como uma “síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura”. Outros sintomas podem estar vinculados à condição, como fadiga e sono não reparador.

À rádio O POVO CBN Cariri, a secretária de saúde de Barbalha, Nerilane Lopes, aponta que a implementação do espaço se deu como consequência da necessidade de a população em ter um atendimento relacionado à síndrome — o serviço não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).