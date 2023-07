Mulher suspeita de matar criança de 7 anos em Barbalha é presa em São Paulo

Captura aconteceu na cidade de São Vicente, no interior de São Paulo; Prisão ocorreu após ação entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP)

Uma mulher, de 45 anos, foi presa suspeita de participar da morte de uma criança de 7 anos, no município de Barbalha, a 501 quilômetros de Fortaleza. A captura da suspeita aconteceu, nesta sexta-feira, 21, na cidade de São Vicente, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu após ação entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP).

Conforme a investigação, na época do crime, período que foi divulgado pela Polícia Civil do Ceará, a criança foi morta com golpes efetuados por um objeto perfurocortante.

O corpo foi encontrado, posteriormente, em um aterro sanitário na cidade cearense. A motivação do crime, ainda segundo a investigação, teria sido por conta do roubo de uma bicicleta da vítima.

A prisão aconteceu após investigação do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, com troca de informações com a Polícia Civil de São Paulo, onde Rosa estava morando atualmente.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a suspeita, identificada como Rosa Maria dos Santos, conhecida como “Tânia”, foi colocada à disposição do Judiciário.