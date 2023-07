Morte de criança levada sem vida à emergência é investigada pela Polícia em Pentecoste

A Delegacia Municipal de Pentecoste investiga as circunstâncias da morte de Francisco Nycolas Silva Soares, 4, levado sem vida a uma unidade de saúde da cidade do interior do Ceará. Os profissionais do local acionaram a Polícia Civil na sexta-feira, 14, após constatar que a criança já havia chegado morta.

A mãe e o padrasto do menino foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. “Apenas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) a causa da morte será confirmada”, afirma por meio de nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A prefeitura de Pentecoste publicou uma nota de pesar no Instagram manifestando “o mais profundo sentimento de pesar e repúdio à violenta morte do pequeno F.N.S.S. Que Deus conforte o coração de todos que sofrem neste momento de dor e que a Justiça atue de forma célere e firme”.

Nycolas estudava na Creche Proinfância Maria do Carmo Luz e Silva, que também prestou solidariedade à família da criança. “Nesse momento de profunda dor, a creche manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências”, diz o texto.