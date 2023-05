Aeroporto da Cidade do México suspende operações por atividade do vulcão Popocatépetl

O aeroporto internacional da Cidade do México suspendeu temporariamente as operações neste sábado (20), depois que houve registro de precipitação de cinzas por atividade do vulcão Popocatépetl.

A montanha, situada no centro do país, emitiu fumarolas e conteúdo incandescente durante a noite de sexta e a madrugada de sábado, informou a Defesa Civil do governo mexicano.

No entanto, as autoridades mantiveram o nível de alerta atual em "Amarelo Fase 2", que contempla a precipitação de cinzas e material incandescente perto da cratera, mas não ordena uma evacuação das populações próximas.

Em um comunicado difundido no Facebook, as autoridades do aeroporto assinalaram que o terminal "suspendeu as operações a partir das 4h25 locais [7h25 em Brasília] de sábado".

"Estamos fazendo uma revisão e a limpeza das pistas", acrescentaram.

O Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situado em Zumpango, perto da Cidade de México, também anunciou a suspensão temporária das operações.

O vulcão Popocatépetl é monitorado constantemente durante os 365 dias do ano diante do risco que sua atividade representa para a população que reside em áreas próximas.

