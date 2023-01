Caminhão que transportava cimento tomba em Barbalha; motorista foi socorrido

Um caminhão tombou na região de Caldas, em Barbalha, no Cariri, neste sábado, 28. O veículo ficou atravessado na CE-060 obstruindo a passagem. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, o motorista era a única pessoa no caminhão. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para uma unidade hospitalar da região.

Os bombeiros da guarnição de Juazeiro do Norte foram acionados devido ao óleo derramado na pista. Foi feito o isolamento do fluído com serragem. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

O trecho em que o caminhão tombou ficou coberto por cimento que estava sendo carregado. Peças do veículo também ficaram espalhadas pela via do acidente.

O distrito de Caldas é conhecido pelo balneário que atrai turistas para a região.

