Como funcionam as máquinas fumacê?

Os primeiros meses do ano marcam épocas de chuva no Estado. Dessa maneira, surgem preocupações relacionadas ao controle de mosquitos causadores de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika vírus. Além da adoção de medidas preventivas no cotidiano da população, outras providências também podem ser necessárias para o combate dessas doenças.



Ao longo do ano de 2021, 32.762 casos de dengue, 1.133 de chikungunya e 175 de zika vírus foram confirmados no Ceará. Já neste ano de 2022, o salto foi de 738 para 1.869 ocorrências semanais, o que representa elevação de 153,2%, Segundo a Secretária de Saúde (Sesa).





Dessa maneira, algumas medidas são tomadas para combater essas doenças, como as máquinas de UBV, também conhecidas como carro fumacê, que auxiliam no controle de surtos e de epidemias. No entanto, essas máquinas não são utilizadas como ação preventiva, pois não exercem efeito sobre as formas imaturas do mosquito (ovos, larvas e pupa). Mas sim, tem o objetivo de bloquear a transmissão ao eliminar as fêmeas adultas do Aedes aegypti já presentes no ambiente.



Em 2021, 23 municípios cearenses demandaram operações de UBV, contabilizando 54 mil quarteirões atingidos, totalizando seis mil litros de praguicida utilizados nas operações. A estratégia de trabalho foi implantada em virtude dos altos índices epidemiológicos registrados nas cidades contempladas.



Funcionamento das máquinas fumacê



A Célula de Vigilância Entomológica e Controle de Vetores (Cevet) da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realiza tratamentos espaciais com inseticidas aplicados em microgotículas, método conhecido como Ultra Baixo Volume (UBV), para combater o Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da chikungunya e do zika vírus.



Arboviroses: Sintomas e mais



Dengue, chikungunya e zika vírus têm, em comum, sintomas como febre, manchas vermelhas no corpo, além de dores nas articulações e na região dos olhos.



Porém, gestantes, em especial, devem comunicar a manifestação de sintomas febris durante o pré-natal, pois o risco de infecção por zika pode levar à má-formação cerebral do feto.



Cuidados para tomar no dia a dia



No dia a dia, as pessoas podem colocar em prática medidas que reforcem a proteção contra o mosquito. Como, a instalação de telas de proteção em janelas e cortinas e o uso contínuo de repelentes.



